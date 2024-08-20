Застройщиков могут освободить от уплаты паевого: Рада рассмотрит законопроект

Верховная Рада 21 августа может проголосовать за законопроект, который освобождает застройщиков от паевой, которую они должны были оплатить в 2020 году. Хотя паевую отменили в 2021 году, однако говорится о должниках, которые не заплатили деньги.

Нардеп от "Слуг народа" Анна Бондарь рассказала, что Верховная Рада 21 августа должна рассмотреть законопроект №9549 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры.

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Что известно о законопроекте, который может рассмотреть Рада

Завтра (21 августа – 24 Канал) в Раду выносят законопроект №9549, в котором есть три правки 165, 166 и 167, которыми застройщиков освобождают от уплаты паевой, которую они должны были оплатить в 2020 году. То есть, паевую отменяли в 2021 году. А это о должниках,

– заявила нардеп.

По ее словам, в документе говорится, что "не допускается открытие производств по неуплате паевой в 2020 году", а "открытые производства подлежат окончанию". Эти деньги должны получить общины.

Кстати, общественная инициатива "Голка" заметила, что градостроительную "реформу" 5655, главным автором которой является председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк президент Владимир Зеленский не подписал.

"Теперь лоббисты застройщиков протягивают правки поштучно с помощью различных других инициатив", – заявила общественная инициатива.

Нардеп Анна Бондарь добавила, что в целом – участие застройщиков в формировании социальной и другой инфраструктуры в городах является обязательным во всех цивилизованных странах мира, просто в разных формах.

Важно. До 2021 года застройщики платили в бюджет территориальных общин паевые взносы на развитие инфраструктуры населенных пунктов. В частности, платили 10% от стоимости жилой застройки и 4% от стоимости объектов промышленности. Эти деньги шли на строительство и ремонты детсадов, школ, инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, улицы и так далее. Однако в 2019 году Рада проголосовала, а Зеленский подписал законопроект, который отменил обязанность застройщиков платить в бюджеты территориальных общин паевые. Автором законопроекта была Елена Шуляк.