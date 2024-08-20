Нардепка від "Слуг народу" Ганна Бондар розповіла, що Верховна Рада 21 серпня має розглянути законопроєкт №9549 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури.

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Що відомо про законопроєкт, який може розглянути Рада

Завтра (21 серпня – 24 Канал) в Раду виносять законопроєкт №9549, в якому є три правки 165, 166 і 167, якими забудовників звільняють від сплати пайової, яку вони мали сплатити у 2020 році. Тобто, пайову скасовували у 2021 році. А це про боржників,

– заявила нардепка.

За її словами, у документі мовиться, що "не допускається відкриття проваджень по несплаті пайової у 2020 році", а "відкриті провадження підлягають закінченню". Ці гроші мають отримати громади.

До речі, громадська ініціатива "Голка" зауважила, що містобудівну "реформу" 5655, головною авторкою якої є голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк президент Володимир Зеленський не підписав.

"Тепер лобісти забудовників протягують правки поштучно за допомогою різних інших ініціатив", – заявила громадська ініціатива.

Нардепка Ганна Бондар додала, що на загал – участь забудовників у формуванні соціальної та іншої інфраструктури в містах є обов'язковою у всіх цивілізованих країнах світу, просто в різних формах.

Важливо. До 2021 року забудовники сплачували в бюджет територіальних громад пайові внески на розвиток інфраструктури населених пунктів. Зокрема, платили 10% від вартості житлової забудови та 4% від вартості об'єктів промисловості. Ці гроші йшли на будівництво та ремонти дитсадків, шкіл, інженерних мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання, вулиці й так далі. Проте у 2019 році Рада проголосувала, а Зеленський підписав законопроєкт, який скасував обов'язок забудовників сплачувати до бюджетів територіальних громад пайові. Автором законопроєкту була Олена Шуляк.