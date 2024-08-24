США раскрыли содержимое нового пакета помощи Украине на 125 миллионов долларов
Источник:Пентагон
Общая стоимость нового пакета помощи Украине составит 125 миллионов долларов. В него в частности войдут системы противодействия беспилотникам, боеприпасы для HIMARS, артснаряды, системы Javelin, транспортные средства и прочее.
О новом пакете военной помощи для критических потребностей украинского государства в сфере безопасности и обороны объявило Министерство обороны США накануне Дня Независимости Украины.
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Отмечают, что пакет является 64 траншем администрации Байдена, который будет предоставлен из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.
Что вошло в новый пакет военной помощи:
- оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотниками (БПЛА);
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- ракеты с трубчатыми пусковыми установками, оптическим слежением и проводным наведением (TOW);- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокомобильные многоцелевые колесные машины скорой помощи (HMMWV);
- боеприпасы для стрелкового оружия;
- медицинское оборудование;
- оборудование и боеприпасы для подрыва;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
В Пентагоне также отметили, что США и международная коалиция из почти 50 членов НАТО и партнеров остаются преданными поддержке Украины, которая продолжает борьбу с российской агрессией.