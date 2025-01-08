СМИ раскрыли детали о последнем пакете помощи Украине от администрации Байдена

Вскоре администрация Байдена объявит о своем последнем пакете военной помощи для Украины. Стало известно, что он будет на сумму 500 миллионов долларов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки". В издании отметили, что еще около 3,8 миллиардов долларов останутся неиспользованными и будут переданы в распоряжение следующего президента США.

Смотрите также Из Пентагона уволилась ключевой координатор военной помощи Украине

Что известно о следующем пакете военной помощи от США

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о своем финальном пакете военной помощи для Украины в четверг, во время встречи в формате "Рамштайн". Он будет на сумму 500 миллионов долларов.

В издании отметили, что еще около 3,8 миллиарда долларов, выделенных на программу помощи PDA, остаются неиспользованными, несмотря на обещания Белого дома потратить всю сумму до конца каденции Байдена.

В Пентагоне рассказали, что эти неиспользованные средства будут переданы в распоряжение следующего президента США Дональда Трампа после его инаугурации 20 января 2025 года.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что также будет присутствовать на встрече в формате "Рамштайн" 9 января. Он также рассказал, чего от нее ожидает.