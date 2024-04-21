В эфире 24 Канала генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил, что могут означать слова Зеленского, отметив, что пакет от США – это стратегическая помощь.

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"Самое главное из того, что Зеленский говорил о наступательных операциях, кроме всего системного обеспечения, то, что стратегия ведения войны может измениться. Первая составляющая – создание укрепрайонов, а вторая – подготовка контрударов стратегического уровня", – сказал Маломуж.

Какое значение для победы Украины имеет помощь от США

Комплексное решение многих проблем предусматривает переход постепенно во второй половине этого года к контрударам и развертыванию наступательных операций по освобождению, например, Юга.

Наряду с другими программами обеспечения помощь от США будет одним из определяющих пакетов, который обеспечит Вооруженные Силы Украины высокоточным вооружением, авиацией, в частности истребителями F-16, дальнобойными ракетами ATACMS, бронетехникой, управляемыми авиационными бомбами, боеприпасами различных типов, минометными и ракетными системами, радиолокационными системами. То есть это мощный пакет, который позволит для проведения контрударов и возможных наступательных операций.

Пентагон и ряд силовых ведомств уже готовили передачу, поэтому большое количество вооружения, техники и боеприпасы переместили в центральное командование в Европе. Часть ATACMS уже срочно могут быть выгружены буквально на этой неделе.

Мы предполагаем, что помощь будет быстрая и конкретная. Она имеет очень важное значение для нашей обороны и подготовки наступательных операций,

– отметил генерал армии в отставке.

По его словам, для победы над Россией нужен комплекс действий, включая помощь и от наших союзников из Европы. Если обобщить помощь от ряда европейских стран, то это будет второй большой пакет, который будет дополнять американский. К тому же не менее важное значение имеет закупка боеприпасов и оружия за рубежом.

Это не только чешская инициатива. Мы просто не будем раскрывать все детали, но это ряд инициатив,

– подчеркнул Маломуж.

Наконец Украина разворачивает работу собственного военно-промышленного комплекса. Надеемся, что через несколько месяцев уже будут сотни тысяч дронов собственного производства. Также уже начинают действовать баллистические ракеты средней и малой дальности.

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