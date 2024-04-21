В етері 24 Каналу генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив, що можуть означати слова Зеленського, зауваживши, що пакет від США – це стратегічна допомога.

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"Найголовніше з того, що Зеленський говорив про наступальні операції, крім всього системного забезпечення, те, що стратегія ведення війни може змінитися. Перша складова – створення укріпрайонів, а друга – підготовка контрударів стратегічного рівня", – мовив Маломуж.

Яке значення для перемоги України має допомога від США

Комплексне розв'язання багатьох проблем передбачає перехід поступово в другій половині цього року до контрударів й розгортання наступальних операцій щодо звільнення, наприклад, Півдня.

Поряд з іншими програмами забезпечення допомога від США буде одним із визначальних пакетів, який забезпечить Збройні Сили України високоточним озброєнням, авіацією, зокрема винищувачами F-16, далекобійними ракетами ATACMS, бронетехнікою, керованими авіаційними бомбами, боєприпасами різних типів, мінометними й ракетними системами, радіолокаційними системами. Тобто це потужний пакет, який надасть змогу для проведення контрударів і можливих наступальних операцій.

Пентагон і низка силових відомств уже готували передачу, тому велику кількість озброєння, техніки та боєприпаси перемістили в центральне командування в Європі. Частина ATACMS уже терміново можуть бути вивантажені буквально цього тижня.

Ми передбачаємо, що допомога буде швидка та конкретна. Вона має дуже важливе значення для нашої оборони й підготовки наступальних операцій,

– зазначив генерал армії у відставці.

За його словами, для перемоги над Росією потрібний комплекс дій, включно з допомогою і від наших союзників з Європи. Якщо узагальнити допомогу від низки європейських країн, то це буде другий великий пакет, який доповнюватиме американський. До того ж не менш важливе значення має закупівля боєприпасів та зброї за кордоном.

Це не тільки чеська ініціатива. Ми просто не будемо розкривати всі деталі, але це ряд ініціатив,

– наголосив Маломуж.

Нарешті Україна розгортає роботу власного військово-промислового комплексу. Сподіваємося, що через декілька місяців вже будуть сотні тисяч дронів власного виробництва. Також вже починають діяти балістичні ракети середній і малої дальності.

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