Секретный брифинг Сената США превратился в спор: в центре внимания безопасность на границе
Источник:CNN
Сенат США должен согласовать проект дополнительного финансирования, однако там ведутся споры. В одну из них превратился и тайный брифинг.
Секретный брифинг Сената США перерос в спор о безопасности границ государства. Причина заключалась в несогласии относительно того, включать ли усиление иммиграционной политики в пакет помощи Украине.
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Ссоры возникли между республиканцами
Брифинг организовали после того, как республиканцы предупредили, что они готовы проголосовать против пакета в 106 миллиардов долларов в помощь Израилю и Украине, если он не будет включать серьезные изменения в пограничной политике. Они назвали брифинг пустой тратой времени, ведь, по их словам, там не было ни одной новой информации, которая не была известной до этого.
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер рассказал, что борьба за вопрос о границе вспыхнула, когда лидер меньшинства Митч Макконнелл, республиканец из Кентукки, попросил сенатора-республиканца Джеймса Лэнкфорда из Оклахомы говорить о границе вместо того, чтобы обсуждать Украину.
Один из них даже проявил неуважение и начал кричать на одного из генералов и задавать ему вопрос, почему они не обсуждают границу.
– сказал Шумер.
Источник CNN сообщил, что кричал сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон.
Коттон также сказал, что докладчики "отказались отвечать на какие-либо вопросы относительно кризиса на границе или о том, что мы можем сделать для разрешения этого кризиса".
Очевидно, что вопрос границы очень остро стоит для республиканцев.
Байден отреагировал на неспособность Конгресса США оказать помощь Украине
- В Конгрессе США все еще продолжаются споры по поводу военной поддержки для Украины. Президент США отметил необходимость выделения средств. Вероятное прекращение американской помощи Украине "просто неправильно", считает президент США Джо Байден.
- Он сказал, что провал, то есть поражение Украины противоречит интересам США. Причиной возмущения было то, что республиканцы в Конгрессе США не поддержат оказание помощи Украине, а также Израилю и Тайваню, если не учтут их предложения по укреплению границы Соединенных Штатов на юге с Мексикой.
- Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что администрация Байдена должна предоставить законодателям информацию о том, как использовали уже оказанную помощь Украине.