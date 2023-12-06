Секретный брифинг Сената США превратился в спор: в центре внимания безопасность на границе

Сенат США должен согласовать проект дополнительного финансирования, однако там ведутся споры. В одну из них превратился и тайный брифинг.

Секретный брифинг Сената США перерос в спор о безопасности границ государства. Причина заключалась в несогласии относительно того, включать ли усиление иммиграционной политики в пакет помощи Украине.

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Ссоры возникли между республиканцами

Брифинг организовали после того, как республиканцы предупредили, что они готовы проголосовать против пакета в 106 миллиардов долларов в помощь Израилю и Украине, если он не будет включать серьезные изменения в пограничной политике. Они назвали брифинг пустой тратой времени, ведь, по их словам, там не было ни одной новой информации, которая не была известной до этого.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер рассказал, что борьба за вопрос о границе вспыхнула, когда лидер меньшинства Митч Макконнелл, республиканец из Кентукки, попросил сенатора-республиканца Джеймса Лэнкфорда из Оклахомы говорить о границе вместо того, чтобы обсуждать Украину.

Один из них даже проявил неуважение и начал кричать на одного из генералов и задавать ему вопрос, почему они не обсуждают границу.

– сказал Шумер.

Источник CNN сообщил, что кричал сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон.

Коттон также сказал, что докладчики "отказались отвечать на какие-либо вопросы относительно кризиса на границе или о том, что мы можем сделать для разрешения этого кризиса".

Очевидно, что вопрос границы очень остро стоит для республиканцев.

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