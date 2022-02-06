В Пакистане повстанцы атаковали военные посты, есть погибшие
Источник:AlJazeera
Военные Пакистана заявили, что убили по меньшей мере 20 повстанцев в провинции Белуджистан. Накануне там обстреляли 2 военных поста.
Это нападение назвали одним из крупнейших за последние годы. В результате погибли по меньшей мере 9 пакистанских солдат.
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Сепаратисты взяли на себя ответственность
В Белуджистане недавно образовалась сепаратистская националистическая армия. Именно она признала причастность к нападениям в районах Панджгур и Ношки.
Военные уверяют, что нападения подавили. В то же время сепаратисты заявили, что также успешно достигли всех целей. При этом во время атак "собой пожертвовали 16 бойцов". Имеется ли в виду их гибель неизвестно.Обратите внимание! Повстанцы в провинции Белуджистан десятилетиями боролись с правительством, требуя отдельного государства. По их словам, власти несправедливо эксплуатируют богатые газовые и минеральные ресурсы провинции.
При чем тут Китай
Боевые действия начались, после визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Китай. Именно Китай разжег еще больше напряженность, вкладывая значительные инвестиции в Белуджистан.
Китайский проект "Один пояс, один путь", в рамках которого поступают инвестиции, вызвал заявления о том, что местным жителям это не выгодно.
Хотя экономический коридор предлагает Китаю доходные ворота в Индийский океан, безопасность его работников уже давно вызывает беспокойство.
Новости Пакистана
- В сентябре 2021 года в пакистанском городе Кветта террорист-смертник напал на военную базу. Тогда погибли 3 человека, еще 15 были ранены. Ответственность за взрыв взял на себя Техрик-и-Талибан Пакистан – пакистанский "Талибан".
- Страна также пережила последствия землетрясения. Его эпицентром стала именно горная местность провинции Белуджистан. Жертвами землетрясения в Пакистане были по меньшей мере 20 человек, а пострадали примерно 300 человек.
- В Пакистане был случай, когда отец решил наказать свою дочь, потому что та вышла замуж без его согласия. Манзур Хуссейн поджег дом, где находилась его дочь, ее сестра с мужем и 4 ребенка. К сожалению, никто не выжил.