Палач из "Изоляции" Куликовский мог сотрудничать с СБУ, – Асеев

В Киеве 9 ноября СБУ задержала руководителя донецкой тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского. Журналист Станислав Асеев предположил, что боевик мог сотрудничать с украинскими спецслужбами.

Он сообщил, что "буквально три недели назад получил достоверные данные, которые искал полтора года, что "Палыч" находится в столице, а в 2019 году пересек российско-украинскую границу".

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На следующий день Христо (Грозев – журналист Bellingcat – 24 канал) меня связал с человеком, который имел отношение к спецоперации с "Палычем" в 2019 году, это бывший сотрудник, который сейчас не является сотрудником спецслужб, который подтвердил, что с ним (Куликовским – 24 канал) определенное время работали,

– продолжил Станислав Асеев.

В свою очередь ведущий задал уточняющий вопрос: "Вы имеете в виду, что его использовали в качестве агента?" На это журналист ответил, что "вероятнее всего, вероятнее всего, сто процентов – да".

Кроме того, он добавил, что представители средств массовой информации сейчас очень осторожны в оценках относительно Куликовского. Поскольку ждут позиции Службы безопасности Украины.

Что говорят в Службе безопасности

В комментарии 24 каналу Спикер СБУ Артем Дехтяренко отметил, что Иван Баканов на брифинге после заседания СНБО 10 ноября дал по этому поводу наиболее исчерпывающий комментарий.

В то же время пресс-секретарь Службы безопасности Украины подчеркнул, что "другая информация составляет тайну досудебного расследования и не подлежит разглашению".

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