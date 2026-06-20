Как Palantir превратила данные с полей сражений в Украине в "мозг" дальних ударов по России

Американская компания Palantir Technologies продолжает расширять своё присутствие в войне России против Украины – от анализа спутниковых снимков в 2022 году до автоматизированного планирования массированных ударов дронами по целям в глубине России сегодня.

В конце мая американский телеканал CNN получил редкий доступ к подразделению ГУР, отвечающему за планирование дальних ударов дронами по стратегическим объектам в России, и впервые публично продемонстрировал работу системы PRISMA – разработки компании Palantir, лежащей в основе этих операций.

Появление PRISMA в открытом доступе стало итогом многолетнего сближения компании с украинским оборонным сектором. В 2022 году Алекс Карп, соучредитель и генеральный директор Palantir, приехал в Киев, встретился с президентом Владимиром Зеленским и предложил программное обеспечение компании для поддержки обороны Украины. С тех пор сотрудничество охватило Министерство цифровой трансформации, Министерство экономики, а в 2026 году – и непосредственно Министерство обороны, Вооруженные силы и Исследовательский институт проблем обороны.

12 мая 2026 года это сотрудничество вышло на новый уровень: Зеленский вновь принял Карпа в Киеве, а министр обороны Михаил Федоров по итогам встречи обозначил приоритеты – от обнаружения и перехвата "Шахедов" до ускоренных систем командования и анализа боевых данных. Менее чем через три недели после этого CNN показало, как именно выглядит работа этих систем на практике – в командном пункте, готовящем сотни дронов к ночному запуску по целям в глубине России.

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Что показал репортаж CNN: "мозг" дроновой войны

Журналисты CNN во главе с Ником Патоном Уолшем получили доступ к подразделению Главного управления разведки, специализирующемуся на запуске дронов дальнего действия. В видеоматериале операторы ГУР работали с PRISMA – платформой Palantir, которая интегрирует данные с поля боя в реальном времени, маршруты полётов и аналитику на основе искусственного интеллекта в единую оперативную картину. По данным CNN, система позволяет операторам одновременно координировать большое количество дронов в ходе одной операции.

На кадрах с командного пункта видны интерактивные карты, траектории полётов и данные, обработанные алгоритмами ИИ, на нескольких экранах одновременно – пока командир с позывным "Вектор" планировал операцию. По данным CNN, PRISMA непрерывно анализирует информацию, собранную в ходе предыдущих миссий дронов, в частности точки перехвата, зоны покрытия радаров, активность противовоздушной обороны и маршруты полётов предыдущих волн беспилотников.

Обратите внимание! На основе этих данных система определяет потенциальные бреши в российской противовоздушной обороне и рассчитывает альтернативные маршруты для следующих волн дронов. Иными словами, каждая следующая группа дронов пытается пройти именно через те "окна" в обороне, которые выявил анализ предыдущих атак – подход, принципиально отличающийся от хаотичных массированных запусков.

Особое внимание CNN уделила вопросу живучести системы. Канал сообщил, что архитектура PRISMA децентрализована и рассчитана на обеспечение непрерывности работы даже в случае поражения отдельных командных узлов – операторы ГУР рассказали, что центры мониторинга рассредоточены по нескольким локациям, что позволяет другим узлам продолжать функционировать, если один из пунктов выведен из строя. По словам самих операторов, приведенным в материале издания RBC-Ukraine со ссылкой на CNN, у системы нет единого центра – используются десятки локаций, что позволяет одновременно работать с тысячами беспилотников.

Интересно! Возможности PRISMA уже применялись при нанесении ударов по таким объектам, как насосная станция "Лазарево" и Саратовский нефтеперерабатывающий завод – примеры того, как аналитика платформы трансформируется в конкретные удары по военно-экономической инфраструктуре России. Программа анализирует точки перехвата предыдущих волн БПЛА, зоны радиолокационного покрытия, плотность огня противовоздушной обороны и расположение зенитных комплексов, после чего алгоритмы прокладывают маршруты, обходящие опасные участки.

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Карп, Зеленский и Федоров: какова официальная риторика партнерства

Появление PRISMA в публичном поле не было случайным – оно совпало с демонстративным укреплением отношений между Palantir и руководством Украины на самом высоком уровне. 12 мая 2026 года Зеленский подтвердил встречу с Карпом в Киеве, направленную на расширение сотрудничества в сфере искусственного интеллекта между Украиной и одним из самых влиятельных оборонных подрядчиков Вашингтона. В заявлении, опубликованном в соцсетях, Зеленский сказал, что переговоры с Карпом касались технологического развития – "как в контексте боевых действий, так и гражданских нужд".

Существуют направления, где мы можем быть полезны друг другу, укрепляя защиту Украины, Америки и наших партнеров,

– заявил Зеленский.

Отдельно о встрече с Карпом рассказал и министр обороны Михаил Федоров, уточнив детали сотрудничества, которое продолжается с момента первого визита Карпа в Украину ещё в июне 2022 года.

"Во время встречи мы показали команде Palantir, как Украина защищает своё небо, сдерживает врага на фронте и наносит удары по российской экономике", – отметил Федоров, добавив: "Наша цель – углубить партнерство с Palantir в области решений на основе ИИ и оборонно-технологических проектов, которые дают Украине технологическое преимущество".

Сама компания отреагировала на встречу публичным заявлением, написанным в явно союзническом тоне. Palantir написала, что развертывание её программного обеспечения на поле боя в Украине помогает защищать украинский народ от агрессии России с 2022 года – и будет определять, как весь западный мир будет воевать и побеждать на протяжении десятилетий. Наряду с этим Зеленский в своём сообщении охарактеризовал Palantir как "всемирно известную компанию со значительным потенциалом".

Более широкий контекст этих заявлений дает интервью самого Карпа изданию UNITED24 Media, опубликованное на следующий день после встречи. Карп рассказал, что когда он впервые приехал в Украину четыре года назад, у него сложилось общее ощущение: "вау, перед нами стоит чрезвычайно сложная задача". Наибольшее впечатление на него тогда произвела готовность украинцев бороться и идти на жертвы ради выживания своей страны. По данным того же издания, на встрече 12 мая Федоров представил приоритеты Украины в сфере оборонных технологий, включая обнаружение и перехват "Шахедов" на основе ИИ, более быстрые системы командования, анализ боевых данных и обнаружение целей.

Заявления Федорова об этом сотрудничестве имеют более долгую историю и более конкретные детали, чем публичная риторика вокруг встречи с Карпом. Ранее министр цифровой трансформации сообщал, что в сотрудничестве с американской компанией Palantir с июня 2022 года Украина внедрила ряд решений на основе искусственного интеллекта для поддержки Сил обороны, среди которых – система детального анализа российских авиаударов по Украине, решения для обработки разведывательных данных и интеграция технологий ИИ в планирование операций дальнего удара. Отдельно Федоров назвал ещё один совместный проект – Brave1 Dataroom, созданный в сотрудничестве с Palantir, который призван открыть разработчикам доступ к уникальным массивам данных с фронта для обучения собственных алгоритмов.

Не менее показательна и позиция самого Карпа относительно роли его компании в войне – позиция, которую он публично озвучивает уже не первый год. Еще в 2023 году, комментируя сотрудничество с Киевом, Карп заявлял, что Palantir "отвечает за большинство целеуказаний в Украине", уточнив, что программное обеспечение компании помогает Украине определять цели, в частности танки и артиллерию. В 2026 году, по данным издания Military Watch Magazine, риторика Карпа стала ещё более прямой: он охарактеризовал то, что его компания создала для Украины, как "операционную систему для войны", которая позволяет управлять полем боя так же, как технологическая компания обслуживает своих клиентов – с той разницей, что ключевой вопрос здесь не о продажах, а о том, сколько российских солдат убито на квадратный километр, почему и благодаря каким средствам.

Что это означает для хода войны – и какие вопросы остаются открытыми

Появление системы типа PRISMA в публичном поле важно не только как технологическая новость, но и как индикатор того, насколько глубоко коммерческий американский софт интегрирован в повседневное ведение боевых действий Украиной.

Показательно, что Palantir в своей работе с Украиной давно вышла за пределы сугубо военного целеуказания. Платформа Gotham компании стала центральной для этого процесса еще в 2022 – 2023 годах: она обрабатывает видео с дронов, спутниковые снимки, перехваченные сообщения и даже сообщения гражданских лиц через украинское приложение "Е-враг", объединяя их в целостную оперативную картину. Спутниковый инструмент компании Meta Constellation координирует рои коммерческих спутников, фокусируя их на конкретном запросе командира – например, что изменилось вдоль железнодорожной линии с севера, тогда как новейшая платформа искусственного интеллекта (AIP) добавляет генеративные интерфейсы и механизмы политической защиты, позволяя командирам формулировать запросы на естественном языке.

Помимо боевого применения, сотрудничество охватывает гуманитарную и восстановительную составляющие. Ещё в 2023 году Palantir и Министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум, который должен был открыть путь к сотрудничеству в таких направлениях, как каталогизация и оценка повреждений зданий и инфраструктуры, а также применение программного обеспечения для оптимизации восстановительных работ. В 2024 году к этому добавилось партнерство с Министерством экономики в сфере разминирования: новая технология должна была поддержать государственную цель – очистить от мин 80 процентов потенциально загрязненной территории в течение десяти лет, для чего используются данные земельных обследований Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госспецсвязи.

Этот вопрос – кто владеет данными и кто получает долгосрочную выгоду от их использования – вероятно, будет оставаться центральным по мере того, как Palantir заявляет о намерении сделать украинскую модель шаблоном для сотрудничества с другими западными союзниками. Пока же, однако, наиболее конкретным и документально подтвержденным результатом этого сотрудничества остается именно PRISMA – система, которую CNN в конце мая впервые продемонстрировала миру в действии.