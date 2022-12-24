Против помощи Украине: скандальная Спартц в очередной раз поразила циничным поступоком

Палата представителей США приняла бюджет на 2023 год. В частности, он предусматривает 45 миллиардов для Украины и союзников по борьбе с российской агрессией. Одиозная конгрессвумен Виктория Спартц проголосовала против.

"За" одобрение бюджета (поправки о помощи Украине) отдали свои голоса 225 чиновника. Теперь документ направят на подпись президенту Джо Байдену, сообщает 24 канал.

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Неоднократно "прославившаяся" своими одиозными поступками Спартц выступила против оказания помощи Украине. Законопроект, который поможет Украине бороться с российскими оккупантами, она цинично назвала "расточительным".



Спартц проголосовала против помощи Украине и странам-союзницам / Скриншот 24 канала

Кроме того, Спартц заявила, что "демократы играют в политику с ситуацией в Украине". Этим она повторила один из любимых кремлевских нарративов. Ранее Спартц уже "спалили" на том, что она фактически повторяет тезисы Ольги Скабеевой – сумасшедшей кремлевской пропагандистки.

Штаты продолжают поддерживать Украину в борьбе за свою свободу. Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс за 45 миллиардов долларов, запланированных на 2023 год для Украины.