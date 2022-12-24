"За" схвалення бюджету (поправки про допомогу Україні) віддали свої голоси 225 високопосадовці. Тепер документ спрямують на підпис президенту Джо Байдену, інформує 24 канал.

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Спартц, яка неодноразово "прославилася" своїми одіозними вчинками, виступила проти надання допомоги Україні. Законопроєкт, який допоможе Україні боротися з російськими окупантами, вона цинічно назвала "марнотратним".



Спартц проголосувала проти допомоги Україні та країнам-союзницям / Скриншот 24 каналу

Зверніть увагу! Спартц – скандальна трампістка. Вона перебуває у вираженій опозиції до лідера Штатів Джо Байдена.

Окрім того, Спартц заявила, що "демократи грають у політику з ситуацією в Україні". Цим вона повторила один з улюблених кремлівських наративів. Раніше Спартц вже "спалили" на тому, що вона фактично повторює тези Ольги Скабєєвої – божевільної кремлівської пропагандистки.

Штати продовжують підтримувати Україну у її боротьбі за свою свободу. Володимир Зеленський подякував Конгресу за 45 мільярдів доларів, запланованих на 2023 рік для України.