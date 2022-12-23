Палата представителей окончательно одобрила бюджет США со значительной помощью для Украины

Палата представителей США окончательно одобрила бюджет на 2023 год. В ней предусмотрена значительная сумма финансовой помощи Украине.

Законодатели пытались максимально быстро принять бюджет США на 2023 год. Они решили не медлить, утвердив его в пятницу 23 декабря. Рассказываем, почему он важен для Украины.

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Какую помощь получит Украина

Отметим, что бюджет предусматривает средства, которые будут направлены на помощь Украине. Его размер на около 45 миллиардов больше, чем планировал сам Джо Байден. Именно 44,9 миллиарда – эта разница – будут направлены на нужды Украины и союзников НАТО.

Должны понимать, что соответствующее решение поддержали далеко не все. Так, республиканцы критиковали передачу средств Украине и партнерам НАТО.

Как мы можем послать Украине дополнительные 47 миллиардов долларов (вместе с последним пакетом помощи – 24 канал) на безопасность, пока террористы, наркотики и преступники заполонят нашу южную границу?

– отметил Мэтт Розендейл.

Если мы уже заговорили о поддержке, обратим внимание на то, как разделились голоса. За одобрение бюджета отдали голоса 225 чиновников, а против – 201. Осталось лишь дождаться, чтобы соответствующий документ подписал Джо Байден.

Реакция Зеленского на решение

Владимир Зеленский написал в своем твиттере пост. В нем он поблагодарил предоставление дополнительных 45 миллиардов помощи Украине, а также непоколебимую двухпартийную поддержку в борьбе нашего государства за свободу.

Очень важно, что американский народ с украинцами в этой борьбе,

– подчеркнул он.