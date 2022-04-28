Палата представителей США будет голосовать за законопроект о ленд-лизе для Украины 28 апреля
Источник:твиттер Остапа Ярыша
Палата представителей США планирует голосовать за законопроект о ленд-лизе для Украины в четверг, 28 апреля. Если закон одобрят, это позволит быстро поставлять Украине оружие.
Журналист "Голоса Америки" уточнил, что точного часа голосования еще нет. Но ожидается, что оно состоится к 22:00 по киевскому времени.
К теме США рассматривают возможность внесения России в список государств-спонсоров терроризма, – Блинкен
Что это значит для Украины
Если закон о ленд-лизе для Украины одобрят, то это позволит сильно ускорить поставки вооружения, транспорта, продовольствия и другой помощи в аренду или безвозмездно из США в Украину. Все бюрократические и финансовые вопросы будут решаться позже.
Таким образом, можно передавать любое оружие – от патронов и танков до самолетов и ПВО. То есть, Украина подает запрос, Белый дом его рассматривает и после одобрения сразу передает в Украину.
Детали законопроекта о ленд-лизе:
- Ранее конгресс США единогласно поддержал программу ленд-лиза для Украины.
- Главная идея программы – дать президенту США дополнительные полномочия использовать существующие американские военные резервы и отправлять их в Украину. И потом уже думать о том, как эти резервы пополнять.
- После того, как Палата представителей примет этот закон, ее должен подписать президент США Джозеф Байден.
Обратите внимание, что последний раз такая программа использовалась еще во время Второй мировой войны.
Детальнее – что изменится для Украины после принятия ленд-лиза в США: смотрите видео