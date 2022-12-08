Больше, чем просил Байден: в США поддержали оборонный бюджет с мощной помощью Украине

Нижняя палата американского Конгресса, Палата представителей, 8 декабря поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 финансовый год. Закон предусматривает 858 миллиардов долларов бюджета на оборону.

"За" документ проголосовали 350 членов Палаты представителей, против высказались 80. Голосов "за" оказалось гораздо больше двух третей, которые были необходимы для одобрения законопроекта и отправки его в Сенат.

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Законопроект отправили в Сенат

Компромиссный вариант NDAA – обязательного для прохождения законопроекта, определяющего политику Пентагона – стал результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.

Законопроект санкционирует расходы на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем просил президент США Джо Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе стремились учесть последствия глобальной инфляции и предоставить дополнительную помощь в обеспечении безопасности Украины.

Какая сумма предусмотрена для Украины

Это рекордный в истории США оборонный бюджет и предусматривает выделение не менее 800 миллионов долларов военной помощи Украине.

Это на 500 миллионов больше, чем просила администрация Джо Байдена в начале этого года.

NDAA содержит и другие политические положения, в том числе повышение заработной платы военнослужащим на 4,6%, усиление военно-воздушных сил и средств защиты от наземных боевых действий, а также укрепление кибербезопасности.

Теперь документ для его вступления в силу должен одобрить Сенат и подписать президент США.

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