Палата представителей США приняла законопроект о 40 миллиардах в поддержку Украины

Палата представителей США приняла законопроект о выделении 40 миллиардов в поддержку Украины. Эти деньги стали первой суммой, которую США выделили Украине после подписания закона о ленд-лизе.

Проект закона приняла нижняя Палата Конгресса США. Это произошло 11 мая по Киеву.

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Палата представителей США поддержала выделение Украине почти 40 миллиардов

За проект закона H.R. 7691 проголосовали 368 законодателей, а только 57 были против. Поэтому проект закона о помощи будет передан на рассмотрение Сената.

Перед голосованием автор законопроекта конгрессвумен Роза ДеЛауро заявила, что Украина нуждается в срочной помощи, и США могут ее оказать.

Мы несем моральную ответственность за оказание этой поддержки, чтобы помочь положить конец тяжелым потерям жизней, привлечь Путина и его сторонников к ответственности и защитить глобальную демократию,

– сказала ДеЛауро.

Известно, что закон предусматривает:

помощь Украине в защите суверенитета и демократии;

привлечение российского руководства к ответственности;

решение проблем продовольственной безопасности во всем мире, что усугубляется из-за войны;

обеспечение важной поддержки беженцев.

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