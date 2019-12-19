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      Палата представителей Конгресса США утвердила почти 700 миллионов долларов помощи для Украины

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      Палата представителей Конгресса США утвердила 698 миллионов долларов помощи для Украины

      Палата представителей США утвердила двухпартийную законодательную инициативу о бюджетном ассигновании безопасности и внешней помощи Украине в 2020 году. Размер этой помощи составляет 698 миллионов долларов.

      О соответствующем решении сообщила сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США конгрессвумен Марси Каптур. По ее словам, нынешняя помощь Украине – на 2,3 миллиона долларов больше, чем в 2019 году.

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      "Эта поддержка для Украины важна как никогда. Сделав этот шаг, мы в Конгрессе ожидаем, что эта жизненно важная помощь, что предоставляться в таком объеме и сроках, поможет этой окруженной стране в ее борьбе по отражению российской агрессии", – заявила Каптур.

      Она подчеркнула, что отважные украинские мужчины и женщины продолжают бороться, чтобы защитить суверенитет своей страны и восточный фланг Европы от России.

      В то время, когда весь мир озадачен из-за политизации вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от Российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой администрации, снова незаконно задержать подобную поддержку,
      – заявила Марси Каптур.

      Заметим, что голосование за законопроекты по финансированию работы правительства США на 2020-й год состоялись в Палате представителей накануне. В дальнейшем их должен рассмотреть Сенат США.

      К слову, недавно Сенат США большинством голосов принял проект оборонного бюджета на 2020 год в размере 738 миллионов долларов. Он, в частности, предусматривает увеличенную помощь Украине. Ее размер составляет 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".

      Перед этим, в конце августа стало известно, что американский президент Дональд Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Впоследствии хозяин Белого дома объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированности Украина.

      12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине. 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

      США, военная помощь, Украина, деньги
      Какой была военная помощь от США Украине в предыдущие годы / Инфографика 24 канала 

      Был определенный шок, – замглавы "Нафтогаза" о встрече с Путиным
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Деньги
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