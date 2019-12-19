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      Палата представників Конгресу США затвердила майже 700 мільйонів доларів допомоги для України

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      Палата представників Конгресу США затвердила 698 мільйонів доларів допомоги для України

      Палата представників США затвердила двопартійну законодавчу ініціативу про бюджетне асигнування безпеки та зовнішньої допомоги Україні у 2020 році. Розмір цієї допомоги становить 698 мільйонів доларів.

      Про відповідне рішення повідомила співголова Українського кокусу в Конгресі США конгресвумен Марсі Каптур. За її словами, нинішня допомога Україні є на 2,3 мільйона доларів більшою, аніж у 2019 році.

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      "Ця підтримка для України є важливою як ніколи. Зробивши цей крок, ми в Конгресі очікуємо, що ця життєво важлива допомога, що надаватиметься в такому обсязі й термінах, допоможе цій оточеній країні в її боротьбі щодо відбиття російської агресії", – заявила Каптур.

      Вона наголосила, що відважні українські чоловіки й жінки продовжують боротися, щоби захистити суверенітет своєї країни та східний фланг Європи від Росії.

      У час, коли весь світ є спантеличеним через політизацію питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал про надійну та потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від Російської агресії. Конгрес не повинен дозволяти цій, або будь-якій адміністрації, знову незаконно затримати подібну підтримку,
      – заявила Марсі Каптур.

      Зауважимо, що голосування за законопроєкти щодо фінансування роботи уряду США на 2020-й рік відбулись у Палаті представників напередодні. Надалі їх має розглянути Сенат США.

      До слова, нещодавно Сенат США більшістю голосів ухвалив проєкт оборонного бюджету на 2020 рік у розмірі 738 мільярдів доларів. Він, зокрема, передбачає збільшену допомогу Україні. Її розмір становить 300 мільйонів доларів. Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".

      Перед цим, наприкінці серпня стало відомим, що американський президент Дональд Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Згодом господар Білого дому пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.

      12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні. 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.

      США, військова допомога, Україна, гроші
      Якою була військова допомога від США у попередні роки / Інфографіка 24 каналу 

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Гроші
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