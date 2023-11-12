Палестина хочет провести "общие выборы": туда планируют включить Газу и Иерусалим

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что его страна хотела бы провести "всеохватывающие парламентские и президентские выборы". Однако, по его словам, голосование должно не ограничиться только Палестиной.

В частности, Аббас хочет включить в голосование территории Сектора Газа. Кроме того, он также заявил о палестинских выборах в части столицы Израиля – Иерусалиме.

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Аббас заявил о подготовке к выборам

На саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде Махмуд Аббас сказал, что "Сектор Газа является неотъемлемой частью государства Палестины". Именно поэтому он хочет, чтобы голосования на выборах прошли и в этой части территории.

Кроме того, он также намерен включить в выборы и восточную часть Иерусалима. Стоит отметить, что статус города является одним из спорных пунктов в палестино-израильском конфликте.

Справка! Восточную часть Иерусалима, в которой расположена Храмовая гора и святыня мусульман Аль-Акса, Израиль занял по итогам шестидневной войны 1967 года.

Власти Израиля настаивают, что Иерусалим является "единственной и неделимой" столицей страны, а палестинцы считают, что Восточный Иерусалим должен стать столицей будущего палестинского государства.

В конце концов, последние выборы в парламент Палестины проводились в 2006 году. Тогда политическая партия террористической организации ХАМАС получила больше мест, чем партия Аббаса "Движение за национальное освобождение Палестины". В результате Аббас не признал результаты выборов, а ХАМАС установил контроль над Сектором Газа.

В Израиле высказались о будущем Сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет выступать против палестинской автономии в Секторе Газа после того, как завершится война между ЦАХАЛ и ХАМАС.

Он также подчеркнул, что после войны Израиль сохранит "общий контроль над безопасностью, в том числе возможность войти в Сектор Газа, когда мы захотим ликвидировать террористов, которые могут вновь появиться".

Я вам скажу, чего не будет. Не будет ХАМАС. Также не будет гражданских властей, которые учат своих детей ненавидеть, убивать израильтян и ликвидировать Государство Израиль,

– сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что не может быть власти, которая "выплачивает семьям убийц суммы, в зависимости от количества убитых ими людей". Он также упрекнул власти Палестины, что "после 30 дней после ужасной атаки, ее все еще не осудили".

"Здесь должно быть что-то другое. Но в любом случае, мы должны иметь контроль над безопасностью. Я настаиваю на этом", – подчеркнул глава правительства Израиля.

Он отметил, что на него могут давить по этому вопросу, но он не намерен отступать. По его словам, завершение операции ЦАХАЛ в Газе требует, чтобы на следующий день после ликвидации террористической группировки там "не мог подняться другой ХАМАС".