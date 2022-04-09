В память о жертвах Краматорска: УЗ оставила пустыми места в нескольких поездах по всей стране
Источник:телеграм Укрзализныци
Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, жестоко убив 52 мирных украинца. В память о погибших Укрзализныця 9 апреля оставила пустыми места в нескольких поездах по всей стране.
Вместо пассажиров, которые могли бы быть там, на этих местах едут цветы.
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От Киева до Черновцов, Трускавца и Рахова, от Одессы до Львова, от Черновцов в Одессу, от Львова в Запорожье – места в поездах под номером 52 оставили пустыми.
Это символизирует тоску украинского государства по невинным жертвам российской агрессии.Справка. В результате ракетного удара по Краматорску погибли 52 человека , пятеро из которых – дети. Еще более 100 человек получили ранения.
Мы глубоко сочувствуем семьям погибших и обещаем делать все возможное и невозможное, чтобы продолжать спасать жизнь наших граждан. Светлая память погибшим,
– говорится в сообщении.
На местах под номером 52 в некоторых поездах едут цветы / Фото из телеграма УЗ
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