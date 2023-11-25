Зеленский, Залужный, Буданов и иностранные лидеры почтили память жертв Голодомора

Владимир Зеленский вместе с первой леди, украинскими чиновниками и иностранными лидерами почтили память жертв Голодомора.

Сначала они посетили Успенский собор, являющийся главным соборным храмом Успенской Киево-Печерской Лавры. Там прошла молитва за миллионами погибших во время Голодоморов, пишет 24 Канал.

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Как почтили память жертв Голодоморов

В Успенском соборе почтить память погибших в результате Голодоморов пришло руководство Украины, настоятели церквей, духовные лидеры, фронтовые капелланы, военные и политические руководители, воины ВСУ.

В частности, в Лавре были украинский премьер Денис Шмыгаль, глава МВД Игорь Клименко, министр обороны Рустем Умеров, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава ОП Андрей Ермак, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава разведки Кирилл Буданов, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и другие.



Зеленский и руководство Украины почтили память жертв Голодоморов в Лавре / Фото с телеграма Владимира Зеленского



Чествование памяти жертв Голодомора / Фото с телеграма Владимира Зеленского

После этого Владимир Зеленский вместе с Еленой Зеленской, а также руководство Украины вместе с иностранными лидерами пошли в Национальный музей Голодомора-геноцида. Почтили память жертв Голодоморов в нашем государстве иностранные лидеры:

президент Швейцарии Ален Берсе;

президент Латвии Эдгарс Ринкевичс;

премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните;

глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон;

президент Парламентской ассамблеи НАТО Михаил Щерба;

глава Сената Ирландии Джерри Баттимер;

спикер парламента Финляндии Юсси Галла-аго;

президент Сената Чехии Милош Выстрчил;

председатель Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова;

глава сената Бельгии Стефани Д'Оз.

Кстати, это едва ли не самая большая иностранная делегация, которая прибывала в Киев на годовщину Голодомора.

В Киеве украинские чиновники и иностранные лидеры почтили память жертв Голодомора / Фото с телеграма Владимира Зеленского

Украинский лидер заявил, что в этом году уже 90 годовщина со времени организованного сталинским режимом Голодомора 1932 – 1933 годов.

Сегодня (25 ноября – 24 Канал) будут звучать наши молитвы. И будут звучать наши слова в защиту справедливости. И будет видна наша солидарность – солидарность всех свободных людей, которые зажгут свечи памяти в знак того, что Украина никогда не забудет своих людей, чьи жизни были унесены Голодомором-геноцидом,

– заявил президент.

Владимир Зеленский заверил, что мы никогда не забудем того, через что пришлось пройти Украине и обязательно остановим новый геноцид, который унаследовавшая преступность тоталитаризма Россия принесла на нашу землю.

"Вечная память всем жертвам Голодомора-геноцида! Вечная благодарность всем, кто боролся и борется за свободу Украины!" – сказал президент Украины.

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