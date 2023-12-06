Скульптура была установлена на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". Памятник почти точная копия воина.

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Создание скульптуры

Памятник создал скульптор Олег Цьось. Почти два месяца мужчина потратил на эту работу.

Самое тяжелое – это взгляд. Когда начинаешь его лепить, начинаешь переживать, думать,

– сказал Цьось.

По его словам, процесс работы был достаточно сложным. Сначала изучали лицо из фотографий по паспорту, а также других старых фотографий и видео.

На открытии присутствовала мать погибшего воина, с которой в процессе работы консультировался автор скульптуры.

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