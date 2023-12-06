Скульптура была установлена на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". Памятник почти точная копия воина.
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Создание скульптуры
Памятник создал скульптор Олег Цьось. Почти два месяца мужчина потратил на эту работу.
Самое тяжелое – это взгляд. Когда начинаешь его лепить, начинаешь переживать, думать,
– сказал Цьось.
По его словам, процесс работы был достаточно сложным. Сначала изучали лицо из фотографий по паспорту, а также других старых фотографий и видео.
На открытии присутствовала мать погибшего воина, с которой в процессе работы консультировался автор скульптуры.
Что известно об Александре Мациевском
- Александр Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области. Как удалось установить СБУ, военного расстреляли 30 декабря 2022 за слова "Слава Украине". Его тело вернули домой в феврале 2023 года.
- В марте 2023 года Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Президент отметил, что это солдат, которого будут помнить вечно. Даже перед глазами смерти он отличился храбростью, чем навсегда запечатлелся в истории.
- Александр Мациевский родился в Кишиневе и имел, в частности, молдавский паспорт.