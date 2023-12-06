Скульптуру встановили на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". Пам'ятник є майже точною копією воїна.

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Створення скульптури

Пам'ятник створив скульптор Олег Цьось. Майже два місяці чоловік витратив на цю роботу.

Саме важке – це погляд. Коли починаєш його виліплювати, починаєш переживати, думати,

– сказав Цьось.

За його словами, процес роботи був досить складним. Спершу вивчали обличчя із фотографій по паспорту, а також інших старих світлин та відео.

На відкритті також була присутня мати загиблого воїна, з якою в процесі роботи консультувався автор скульптури.

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