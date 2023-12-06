Скульптуру встановили на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". Пам'ятник є майже точною копією воїна.
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Створення скульптури
Пам'ятник створив скульптор Олег Цьось. Майже два місяці чоловік витратив на цю роботу.
Саме важке – це погляд. Коли починаєш його виліплювати, починаєш переживати, думати,
– сказав Цьось.
За його словами, процес роботи був досить складним. Спершу вивчали обличчя із фотографій по паспорту, а також інших старих світлин та відео.
На відкритті також була присутня мати загиблого воїна, з якою в процесі роботи консультувався автор скульптури.
Що відомо про Олександра Мацієвського
- Олександра Мацієвського призвали на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області. Як вдалося встановити СБУ, військового розстріляли 30 грудня 2022 року за слова "Слава Україні". Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.
- У березні 2023 року Володимир Зеленський надав звання Героя України Олександру Мацієвському. Президент зауважив, що це солдат, якого пам'ятатимуть вічно. Навіть перед очима смерті він відзначився неабиякою хоробрістю, чим назавжди закарбувався в історії.
- Олександр Мацієвський народився в Кишиневі та мав, зокрема, молдовський паспорт.