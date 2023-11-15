Пушкина прочь: в Киеве снесли памятник российскому поэту – красноречивые кадры

В Украине продолжается декоммунизация и деколонизация. За более чем полтора года от русского лома лишились многие города. Сегодня, 15 ноября, в Киеве снесли еще одно упоминание о России - памятник Александру Пушкину.

В Киеве был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину, монумент стоял в киевском парке имени Ивана Багряного в Соломенском районе столицы. Об этом сообщил советник городского головы в КГГА Дмитрий Белозерец, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Решение принято: во Львовской области переименуют Червоноград

Что предшествовало такому решению

24 октября активисты благотворительного фонда "Соломенские котики" закрыли памятник Пушкину в киевском парке имени Ивана Багряного (бывший парк Пушкина – 24 Канал) "демаскирующей" сеткой, которыми пользуются украинские защитники. Сетку для Пушкина изготовили из лоскутов яркого цвета, чтобы привлечь внимание.



В Киеве снесли памятник Пушкину / Фото Ксения Семенова



В Киеве снесли памятник Пушкину / Фото Ксения Семенова

А уже, 10 ноября Кабинет министров удалил киевский памятник Пушкину из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Дерусификация в Укрзализныце

Укрзализныця полностью дерусифицировала билеты. В июле 2023 года начались проверки, причиной этого стал инцидент, когда в билете международного сообщения была обнаружена надпись на русском языке.

В Укрзализныце объяснили, что это произошло из-за технической ошибки, которую оперативно исправили. В компании заявили, что русский язык может использоваться в билетах согласно Соглашению о международном пассажирском сообщении.

Кроме этого, в рамках дерусификации компания также планирует изменить информационные вывески, пиктограммы, стенды, штампы, печати, удостоверения работников и бланки, определить перечень раздельных и остановочных пунктов, запланированных к переименованию, изменить язык нанесения информации на грузовых вагонах, моторвагонном подвижном составе. пассажирских перевозок и т.д.

Документ предусматривает извлечение из реестра памятников Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе. За 8 месяцев, начиная с 2022 года, в 14 регионах Украины было демонтировано 28 таких монументов.