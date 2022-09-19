Не только екатерина II: какие еще имперские памятники в Одессе нужно снести
В Одессе не утихают споры по поводу дальнейшей судьбы памятника екатерине II. Однако в городе есть немало достопримечательностей, от которых необходимо избавиться.
Об этом 24 каналу рассказал общественный деятель из Одессы и активист "Автомайдана" Артак Григорян. По его словам, в городе много памятников, которые нужно декоммунизировать или придать им нового содержания.
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Какие имперские памятники еще есть в Одессе
Григорян отметил, что в целом по Украине активисты создают шорт-лист достопримечательностей, которые необходимо снести. Что касается Одессы, то он еще не в полном объеме, ведь там очень много работы.
Если мы говорим об Одессе, то у нас очень много таких мест. Например, у нас есть александрийский столб, который стоит у парка Шевченко, раньше он был суворовским,
– заявил общественный деятель.
Также, по его словам, в Одессе много улиц. К примеру, один из главных проспектов называется александровским. Хотя даже в советское время он был проспектом Мира.
Я думаю, что нужно назвать его проспектом Свободы. И это будет хорошо,
– подчеркнул Григорян.
Кроме того, добавил он, в городе есть площадь 10 апреля и изображение ленина, которое нужно убрать.
Имперские памятники в Одессе, которые нужно снести: смотрите видео
Что нужно сделать с такими достопримечательностями
Григорян подчеркнул, что в Одессе есть много памятников, которые нужно как-то декоммунизировать или придать им новое содержание.
Потому что постройки, например, пушкина, де ришелье, дерибаса тоже является имперским наследием. Но мы понимаем, что даже проукраинские силы, которые есть в Одессе, против того, чтобы уничтожать сейчас дерибаса и де ришелье, но надо придать этому какое-то новое содержание,
– сказал он.
То есть, добавил активист, нужно поискать в них что-то такое, что раньше было неисследованным, чтобы оно было проукраинским и тогда вопросов с этим больше не будет.
Ситуация вокруг памятника екатерине II: что известно
- На сайте Президента Украины зарегистрирована петиция. Люди предложили снести памятник екатерине II , которую российские пропагандисты называют основательницей Одессы.
- Примерно за 2 месяца она собрала почти 26,5 тысяч голосов. Президент Владимир Зеленский ответил на петицию небезразличного украинца.
- Мэр города пытается сохранить памятник екатерине II. Геннадий Труханов заявил, что продолжаются консультации с жителями города в формате Интернет-конференции. По ее итогам, сформируют основные позиции для голосования.
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