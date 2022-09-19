Не только екатерина II: какие еще имперские памятники в Одессе нужно снести

В Одессе не утихают споры по поводу дальнейшей судьбы памятника екатерине II. Однако в городе есть немало достопримечательностей, от которых необходимо избавиться.

Об этом 24 каналу рассказал общественный деятель из Одессы и активист "Автомайдана" Артак Григорян. По его словам, в городе много памятников, которые нужно декоммунизировать или придать им нового содержания.

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Какие имперские памятники еще есть в Одессе

Григорян отметил, что в целом по Украине активисты создают шорт-лист достопримечательностей, которые необходимо снести. Что касается Одессы, то он еще не в полном объеме, ведь там очень много работы.

Если мы говорим об Одессе, то у нас очень много таких мест. Например, у нас есть александрийский столб, который стоит у парка Шевченко, раньше он был суворовским,

– заявил общественный деятель.

Также, по его словам, в Одессе много улиц. К примеру, один из главных проспектов называется александровским. Хотя даже в советское время он был проспектом Мира.

Я думаю, что нужно назвать его проспектом Свободы. И это будет хорошо,

– подчеркнул Григорян.

Кроме того, добавил он, в городе есть площадь 10 апреля и изображение ленина, которое нужно убрать.

Имперские памятники в Одессе, которые нужно снести: смотрите видео

Что нужно сделать с такими достопримечательностями

Григорян подчеркнул, что в Одессе есть много памятников, которые нужно как-то декоммунизировать или придать им новое содержание.

Потому что постройки, например, пушкина, де ришелье, дерибаса тоже является имперским наследием. Но мы понимаем, что даже проукраинские силы, которые есть в Одессе, против того, чтобы уничтожать сейчас дерибаса и де ришелье, но надо придать этому какое-то новое содержание,

– сказал он.

То есть, добавил активист, нужно поискать в них что-то такое, что раньше было неисследованным, чтобы оно было проукраинским и тогда вопросов с этим больше не будет.

Ситуация вокруг памятника екатерине II: что известно

На сайте Президента Украины зарегистрирована петиция. Люди предложили снести памятник екатерине II , которую российские пропагандисты называют основательницей Одессы.

Примерно за 2 месяца она собрала почти 26,5 тысяч голосов. Президент Владимир Зеленский ответил на петицию небезразличного украинца.

Мэр города пытается сохранить памятник екатерине II. Геннадий Труханов заявил, что продолжаются консультации с жителями города в формате Интернет-конференции. По ее итогам, сформируют основные позиции для голосования.

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