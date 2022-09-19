Про це 24 каналу розповів громадський діяч з Одеси та активіст "Автомайдану" Артак Григорян. За його словами, в місті є багато пам'яток, які потрібно декомунізувати або надати їм нового змісту.

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Які імперські пам'ятники ще є в Одесі

Григорян зазначив, що загалом по Україні активісти створюють шорт-лист пам'яток, які необхідно знести. Щодо Одеси наразі він ще не в повному обсязі, адже там є дуже багато роботи.

Якщо ми кажемо про Одесу, то у нас є дуже багато таких місць. Наприклад, у нас є олександрійський стовп, який стоїть біля парку Шевченка, раніше він був суворовський,

– заявив громадський діяч.

Також, за його словами, в Одесі є багато вулиць. Наприклад, один із головних проспектів називається олександрівським. Хоча навіть у радянські часи він був проспектом Миру.

Я думаю, що треба назвати його проспектом Свободи. І це буде добре,

– наголосив Григорян.

Крім того, додав він, у місті є площа 10 квітня та зображення леніна, яке треба прибрати.

Імперські пам'ятники в Одесі, які треба знести: дивіться відео

Що треба зробити з такими пам'ятками

Григорян наголосив, що загалом в Одесі є багато пам'яток, які потрібно якось декомунізувати або надати їм нового змісту.

Тому що споруди, наприклад, пушкіну, де рішельє, дерибасу теж є імперським нащадком. Але ми розуміємо, що навіть проукраїнські сили, які є в Одесі, проти того, щоб нищити зараз дерибаса і де рішельє, але треба надати цьому якийсь новий зміст,

– сказав він.

Тобто, додав активіст, треба пошукати в них щось таке, що раніше було недослідженим, щоб воно було проукраїнським і тоді питань з цим більше не виникатиме.

Ситуація довкола пам'ятника катерині ІІ: що відомо

На сайті Президента України зареєстрували петицію. Люди запропонували знести пам'ятник катерині ІІ, яку російські пропагандисти називають засновницею Одеси.

За приблизно 2 місяці вона зібрала майже 26,5 тисячі голосів. Президент Володимир Зеленський відповів на петицію небайдужого українця.

Мер міста намагається зберегти пам'ятник катерині ІІ. Геннадій Труханов заявив, що тривають консультації з жителями міста у форматі інтернет-конференції. За її підсумками сформують основні позиції для голосування.

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