Место памятникам убийцам – на свалке: в Одессе предлагают снести памятник Екатерине II
На сайте Президента Украины появилась петиция. Люди предлагают снести памятник Екатерине II, которую российские пропагандисты называют основательницей Одессы.
Инициатор петиции является Стефания Цегельник. Обращение было обнародовано 28 июня.
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По состоянию на 22:00 1 июля требование снести памятник подписали 6721 человек. Чтобы петицию рассмотрели, необходимо 25 тысяч голосов. Подписать ее можно еще 89 дней.
Аргументация подписантов
В тексте петиции говорится, что украинцы не могут финансировать миллионами гривен содержание памятника человеку, который способствовал геноциду украинского и крымскотатарского народов. Также Екатерина II уничтожила Запорожскую Сечь и проводила насильственную русификацию.
Внедрила диктату чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право. В Независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев на свалке,
– убеждает инициатор петиции.
Ранее, 3 июня, общественные организации Одесской области призвали главу Одесской областной военной администрации Максима Марченко снести памятник и отдать на хранение в музей. Также это следует сделать и с монументом Александру Суворову.
Кроме этого, есть ряд судебных решений, которые доказывают, что установка памятника Екатерине II незаконна. Охрана скандального монумента обходится для бюджета Одессы ежегодно в 1,5 миллиона гривен.
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Екатерина II может "поселиться" в Херсоне
Российские убийцы хотят установить памятник царице-тирану Екатерине II во временно оккупированном Херсоне. Коллаборант Владимир Сальдо для этого даже подписал обращение к помощнику Путина Владимиру Мединскому. Предатель говорит, что это инициатива, прежде всего, местных жителей.
Однако русская царица не имеет никакого отношения к Херсону. Активист Владимир Молчанов объяснил, почему это так.