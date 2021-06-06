В России памятник императора Александра украинец "наградил" неизвестным орденом

Памятник императору Александру III лишь накануне открыл президент России Владимир Путин. Его автором оказался украинец.

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Памятник был изготовлен под патронажем Российского военно-исторического общества. Открывать его с торжественной речью приехал Путин. "Супер, поздравляю авторов. Это реальный успех", – сказал Владимир Путин на открытии монумента.



Путин на открытии памятника / Фото ТАСС

Впрочем, в соцсетях не разделили энтузиазма Путина, а раскритиковали скульптуру. Оказалось, что на ней был неправильный орден. Императорский орден Святого Апостола Андрея Первозванного на груди Александра III – оригинальная награда. Она имеет звезду с восемью лучами, а на памятнике же была изображена шестигранная звезда.



Памятник получился с ошибкой / Коллаж Газеты.ru

Как сообщает "Радио Свобода", автором стал украинец Владимир Бродарский. После победы на конкурсе проектов он получил российское гражданство.

Автор памятника, скульптор Владимир Бродарский объявил, что это техническая ошибка и ее оперативно исправят. "Виноваты, перенервничали, но на макете было все верно", – оправдался он.