В России памятник на могиле Пригожина облили белой краской и положили в руку фаллоимитатор

Памятник основателю ЧВК "Вагнера" на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге облили белой краской. Интересно, что, в руке скульптуры появился фаллоимитатор.

Об этом пишут российские СМИ и телеграмм-каналы, передает 24 Канал. В сети распространяют соответствующие кадры.

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Памятник на могиле Пригожина облили краской

На днях неизвестные облили белой жидкостью памятник главы частной военной компании "Вагнера" и военного преступника Евгения Пригожина на его могиле. Более того, в руку скульптуры оккупанта вложили фаллоимитатор.

Согласно обнародованной информации, все это уже убрали, поэтому сейчас памятник уже чистый. По данным росСМИ, краску обнаружили только на его могиле, а "остальные надгробия были в надлежащем виде". Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.

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. Евгений Пригожин – российский военный преступник, до смерти был руководителем ЧВК "Вагнера" и одним из ключевых командующих во время полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, что в Тверской области вечером 23 августа 2023 года разбился самолет, на борту которого находился глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и его "правая рука" Дмитрий Уткин. Бизнес-джет "Embraer Legacy 600" летел из Санкт-Петербурга в Москву.