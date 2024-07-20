Про це пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали, передає 24 Канал. У мережі поширюють відповідні кадри.

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Пам’ятник на могилі Пригожина облили фарбою

Днями невідомі облили білою рідиною пам'ятник глави приватної військової компанії "Вагнера" та воєнного злочинця Євгена Пригожина на його могилі. Ба більше, у руку скульптури окупанта вклали фалоімітатор.

Згідно з оприлюдненою інформацією, усе це вже прибрали, тож наразі пам'ятник уже чистий. За даними росЗМІ, фарбу виявили лише на його могилі, а "решта надгробків була у належному вигляді". Наразі правоохоронці розслідують обставини інциденту.

У Росії осквернили пам’ятник на могилі Пригожина: дивіться відео

Важливо. Євгеній Пригожин – російський воєнний злочинець, до смерті був керівником ПВК "Вагнера" та одним із ключових командувачів під час повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, що у Тверській області увечері 23 серпня 2023 року розбився літак, на борту якого перебував очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин та його "права рука" Дмітрій Уткін. Бізнес-джет "Embraer Legacy 600" летів з Санкт-Петербурга в Москву.