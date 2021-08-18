"Памятник Путину": в Москве поставили огромную скульптуру, похожую на "кусок дерьма"

Невероятной красоты и значимости (как ионизуют очевидцы) памятник установили в августе 2021 в Москве. Создал его художник из Швейцарии Урс Фишер.

И все бы ничего, но даже местные жители замысел автора не поняли. Ведь вид скульптура имеет, мягко говоря, неоднозначный.

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"Дерьмо оно и в Африке дерьмо"

Скульптуру из не слишком красноречивым названием "Большая глина №4" поставили в Москве в середине августа. И она сразу вызвала оживленное обсуждение в соцсетях.

Дело в том, что люди при всем желании глину в скульптуре не видели. В основном ассоциировался памятник с чем-то совершенно иным.



А с чем у вас ассоциируется эта скульптура? / Фото сделано для "Российской газеты".

Типичные комментарии из соцсетей к "Большой глине №4"



"Куча на Болотной" / Фото с твитера Вадима Радченко

К слову, символично или нет, работу швейцарского художника Урса Фишера поставили на Болотной набережной.

Там и на площади рядом 10 лет назад начались масштабные протесты россиян из-за фальсификаций на президентских выборах и победы Владимира Путина в первом туре.

Те события получили название "болотная революция", но закончились примерно тем же, с чем ассоциируется теперь у россиян 12-метровая скульптура Фишера.

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