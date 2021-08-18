"Памятник Путину": в Москве поставили огромную скульптуру, похожую на "кусок дерьма"
Источник:TJ
Невероятной красоты и значимости (как ионизуют очевидцы) памятник установили в августе 2021 в Москве. Создал его художник из Швейцарии Урс Фишер.
И все бы ничего, но даже местные жители замысел автора не поняли. Ведь вид скульптура имеет, мягко говоря, неоднозначный.
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"Дерьмо оно и в Африке дерьмо"
Скульптуру из не слишком красноречивым названием "Большая глина №4" поставили в Москве в середине августа. И она сразу вызвала оживленное обсуждение в соцсетях.
Дело в том, что люди при всем желании глину в скульптуре не видели. В основном ассоциировался памятник с чем-то совершенно иным.
А с чем у вас ассоциируется эта скульптура? / Фото сделано для "Российской газеты".
Типичные комментарии из соцсетей к "Большой глине №4"
- "А кто это навалил кучу на Болотной?" (твитер Вадима Радченко).
- "Церетели по сравнению с Фишером просто гений" (твитер Натальи Яковлевой).
- "Дерьмо оно и в Африке дерьмо" (твитер Svetla).
- "Какая это скульптура? Это же просто на*рано" (твитер "Узник совести").
- "Многие спутали "Большую глину" с памятником Владимиру Владимировичу (Путину – 24 канал). Неудивительно, ведь и то и другое – дерьмо" (твитер Иосифа Левинсона).
"Куча на Болотной" / Фото с твитера Вадима Радченко
К слову, символично или нет, работу швейцарского художника Урса Фишера поставили на Болотной набережной.
- Там и на площади рядом 10 лет назад начались масштабные протесты россиян из-за фальсификаций на президентских выборах и победы Владимира Путина в первом туре.
- Те события получили название "болотная революция", но закончились примерно тем же, с чем ассоциируется теперь у россиян 12-метровая скульптура Фишера.
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