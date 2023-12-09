Памятник Щорсу в Киеве – все, копыта коня положили большевику на голову: зрелищные фото, видео

В субботу, 9 декабря, еще утром КГГА сообщила, что коммунальщики готовятся снести памятник Николаю Щорсу на бульваре Шевченко. В 13:48 появилось сообщение, что памятник демонтирован.

Ранее в Киеве снесли памятник Александру Пушкину. Он был установлен в парке, названном в честь этого российского поэта. Теперь пришел черед и Щорса.

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Как происходил демонтаж памятника Николаю Щорсу в Киеве

Специалисты КП "Киевблагоустройство" работали над демонтажем семитонной конструкции в течение 6 часов. Это технически сложные работы, к которым привлекли разную тяжелую технику, и пришлось частично перекрыть движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко. Демонтаж происходил утром в выходной день, чтобы не парализовать движение по центральным улицам города,

– написали в Киевской городской государственной администрации.

Как в Киеве сносили памятник Щорсу / Фото КГГА, Михаил Криволапов

Во время демонтажа у лошади отпали два копыта. Впоследствии их положили Щорсу на голову.

В Киеве демонтировали памятник Николаю Щорсу: смотрите видео

"Монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины имени Антонова", – заверили в КГГА.

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Что известно о памятнике Николаю Щорсу в Киеве

Его установили в 1954 году на пересечении бульвара Шевченко и бывшей улицы Коминтерна (сейчас Симона Петлюры). Установление было приурочено к 300-летию Переяславской рады.

Идею установить памятник Щорсу в Киеве предложил в конце 1930-х Сталин. Сначала полководца хотели изобразить пешим, без коня, и разместить в другом месте.

После Революции Достоинства памятник не снесли, а надолго закрыли щитами в сине-желтых цветах. Продолжались дискуссии по поводу его дальнейшей судьбы, поскольку он был в Государственном реестре недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Когда щиты сняли, подножие памятника Щорсу регулярно расписывали призывами о демонтаже. Однажды даже отломили ногу лошади – потом ее восстановили, но сделали белой.

Согласно легенде, для скульптуры Щорса позировал молодой Леонид Кравчук.

Николай Щорс родился на Черниговщине в городе Сновск (до декоммунизации – Щорс). Он командовал армией во время успешного наступления большевиков на Киев в 1919 году. Советская власть активно использовала его образ как борца против УНР, хотя сам Щорс был противоречивой фигурой. Считается, что в 1919 году его убили свои же.