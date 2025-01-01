Одесская киностудия разъяснила ситуацию с демонтажем памятника Владимиру Высоцкому

Одесская киностудия сообщила о демонтаже памятника Владимиру Высоцкому 30 декабря 2024 года. Скульптура сейчас хранится на территории студии, где планируется ее повторная установка после согласований и сбора средств.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Одесскую киностудию. Там отреагировали на многочисленные обращения и объяснили обстоятельства демонтированного памятника.

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Демонтаж памятника Высоцкому в Одессе

Одесская киностудия обнародовала официальное сообщение, отвечая на запросы общественности относительно исчезновения памятника Владимиру Высоцкому, который ранее был расположен на фасаде киностудии на Французском бульваре в Одессе.

Согласно решению местных органов власти, памятник был демонтирован 30 декабря 2024 года в 22:00. По инициативе Одесской киностудии скульптурная композиция была передана на хранение предприятию.

На сегодня памятник хранится на территории киностудии, где принимаются необходимые меры для его надлежащего ухода. Коллектив киностудии уже принял решение установить памятник возле одного из павильонов, однако сейчас идет процесс согласования разрешений и поиск финансирования для проведения монтажных работ.