О подробностях мероприятия сообщает 24 Канал.
Как прошло памятное мероприятие?
Несмотря на сильный дождь и воздушную тревогу, на Майдане Независимости собрались десятки людей – семьи военнопленных и пропавших без вести военнослужащих.
В центре столицы собрались семьи пленных и пропавших без вести воинов / Фото Натальи Скаврон
Бои за Бахмут стали одними из самых продолжительных и кровавых в российско-украинской войне. Украинские защитники и защитницы более 10 месяцев удерживали территорию города, который был полностью разрушен оккупантами.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Город стал символом несокрушимости украинских воинов, которые сдерживали огромные силы российских войск, в частности наемников "Вагнера", нанося при этом врагу колоссальные потери.
В Киеве прошло памятное мероприятие, посвященное Бахмуту: смотрите фото Натальи Скаврон