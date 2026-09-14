Про подробиці заходу повідомляє 24 Канал.
Як пройшов пам'ятний захід?
Попри сильний дощ та повітряну тривогу, на Майдані Незалежності зібралися десятки людей – родини військовополонених та зниклих безвісти військовослужбовців.
У центрі столиці зібралися родини полонених і зниклих безвісти воїнів / Фото Наталії Скаврон
Бої за Бахмут стали одними з найтриваліших та найкривавіших у російсько-українській війні. Українські Захисники й Захисниці понад 10 місяців утримували територію міста, яке було вщент знищено окупантами.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Місто стало символом незламності українських воїнів, які стримували величезні сили російських військ, зокрема найманців "Вагнера", завдаючи при цьому ворогу колосальних втрат.
Пам'ятний захід про Бахмут провели у Києві: дивіться фото Наталії Скаврон