Про подробиці заходу повідомляє 24 Канал.

Як пройшов пам'ятний захід?

Попри сильний дощ та повітряну тривогу, на Майдані Незалежності зібралися десятки людей – родини військовополонених та зниклих безвісти військовослужбовців.


У центрі столиці зібралися родини полонених і зниклих безвісти воїнів / Фото Наталії Скаврон

Бої за Бахмут стали одними з найтриваліших та найкривавіших у російсько-українській війні. Українські Захисники й Захисниці понад 10 місяців утримували територію міста, яке було вщент знищено окупантами.

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Місто стало символом незламності українських воїнів, які стримували величезні сили російських військ, зокрема найманців "Вагнера", завдаючи при цьому ворогу колосальних втрат.

Пам'ятний захід про Бахмут провели у Києві: дивіться фото Наталії Скаврон