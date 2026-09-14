"Несокрушимые имена Бахмута": в Киеве прошло памятное мероприятие

В Киеве прошло памятное мероприятие "Бахмут. Несокрушимые имена". Организатором выступила общественная организация "Обязательно вернусь" – объединение семей защитников Бахмутского направления.

О подробностях мероприятия сообщает 24 Канал.

Как прошло памятное мероприятие?

Несмотря на сильный дождь и воздушную тревогу, на Майдане Независимости собрались десятки людей – семьи военнопленных и пропавших без вести военнослужащих.



В центре столицы собрались семьи пленных и пропавших без вести воинов / Фото Натальи Скаврон

Бои за Бахмут стали одними из самых продолжительных и кровавых в российско-украинской войне. Украинские защитники и защитницы более 10 месяцев удерживали территорию города, который был полностью разрушен оккупантами.

Город стал символом несокрушимости украинских воинов, которые сдерживали огромные силы российских войск, в частности наемников "Вагнера", нанося при этом врагу колоссальные потери.

В Киеве прошло памятное мероприятие, посвященное Бахмуту: смотрите фото Натальи Скаврон