"Мы забираем его обратно": где на карте Панамский канал, который Трамп хочет отобрать у Панамы

В понедельник, 20 января, в США прошла инаугурация нового президента США Дональда Трампа. В своей первой речи на посту среди всех тем он не обошел вопрос Панамского канала.

Трамп снова заговорил о планах установить там контроль. 24 Канал показывает на карте, где расположен Панамский перешеек.

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Где на карте Панамский канал и что о нем сказал Трамп на инаугурации

В своей инаугурационной речи Трампа заявил, что договоренности по Панамскому каналу "были полностью нарушены".

"С Панамским каналом к нам очень плохо отнеслись из-за этого глупого подарка, который никогда не должен был быть сделан. Панамское обещание было нарушено. Цель и дух нашего соглашения были полностью нарушены”, – сказал он.

47-й президент США пожаловался, что там "американские корабли платят серьезно завышенные цены и подвергаются несправедливому отношению". Эта ситуация напрямую касается ВМС США.

И прежде всего – Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдавали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно,

– заявил он.

Где расположен Панамский канал: смотрите на карте

Напомним, что Панамский канал – это судоходный канал, который соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Он расположен на Панамском перешейке на территории Панамы.

Трамп ранее заявлял, канал был "построен для американских военных", и он "жизненно важен" для США. Поэтому он не исключает возможности военного захвата.