Второй раунд противостояния Трампа с Китаем: чем недоволен избранный президент США

Конфронтация между Китаем и США будет наблюдаться в экономической плоскости. Когда Дональд Трамп вернется в Белый дом, то начнется новый раунд торговой войны с Китаем.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказала главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко. Она отметила, что экономические схватки будут вестись вокруг Панамского канала.

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Через него проходит примерно 4% мировой торговли, и он имеет решающее значение для мировой экономики и потребителей в США. Именно через канал в США доставляется сжиженный газ с одного побережья к другому.

Чем важен Панамский канал

США пока остаются крупнейшим пользователем Панамского канала, а за ними следует Китай.

Именно это Трампа не устраивает. Панамский канал был передан Панаме в 2000 году, и Трамп сейчас не доволен тем, что канал был передан за бесценок. С 2000 года Китай существенно увеличил свое присутствие в Латинской Америке и Карибском бассейне. В последние годы наблюдается тенденция постепенного ухода США из региона, уменьшение политического и экономического влияния,

– объяснила Алина Гриценко.

Сейчас в регион пытаются зайти другие внерегиональные игроки, в частности Китай, ЕС, Япония, Индия и даже Южная Корея. По словам Гриценко, Китай опасался того, что Трамп выиграет выборы в США.

Экономика Китая в затруднительном положении

"Проблема в непредсказуемости Трампа. Китайская экономика сейчас находится не в лучшем положении. Хотя мы не владеем точными данными, потому что цензура не допускает публикации открытых данных, даже из открытых источников можно сделать вывод, что восхождение Китая уже закончилось, и китайская экономика находится в трудном положении", – добавила Алина Гриценко.

Она также считает, что это одна из причин, почему Китай пытается осторожно балансировать с Россией, чтобы не наткнуться на санкции. По словам Гриценко, Китай не понимает, как потенциальные санкции могут повлиять на их экономику. Для китайского режима рост ВВП и повышение благосостояния населения являются чрезвычайно важными факторами стабильности.