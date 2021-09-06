В Панджшере убили одного из лидеров "Талибана"
Источник:Интерфакс
Повстанцы в провинции Панджшер убили одного из ключевых командиров "Талибана" Мавлави Фасихуддина. Однако боевики это не подтвердили.
Кроме Фасихуддина, убили 6 охранников в районе Пишгур провинции Панджшер. Это могло произойти ночью 6 сентября, заявили представители Фронта национального сопротивления Афганистана.
Важно Захватили резиденцию повстанцев: талибы объявили о полном контроле над Панджшером
Что говорят в "Талибане"
Талибы не подтвердили информацию. Однако боевики уже не впервые объявили о захвате Панджшера. Утверждали, что взяли под контроль 8 из 10 районов.
Кроме того, уверяли, будто в Панджшере убили много "повстанцев", а многие из них убежали. Очевидцы рассказывали, что десятки семей бежали в горы перед прибытием талибов.
Во Фронте это опровергли. Однако заявили о гибели своего представителя Фахима Дашти.
Последние новости из Афганистана
- "Талибан" 15 августа взял под контроль Кабул и заявил о захвате власти в Афганистане.
- Однако они не контролировали провинцию Панджшер. Там создали Фронт национального сопротивления. Его возглавил Ахмад Масуд.
- В начале сентября талибы уже говорили о захвате Панджшера. Впоследствии они сказали, что это было спланированной дезинформацией.
- В Кабуле 4 сентября талибы устроили стрельбу, чтобы якобы отпраздновать "победу" над неподконтрольной провинцией.