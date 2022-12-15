Россияне хвалятся "засечной линией", которую строят на границе с Украиной

В Белгородской области россияне в панике продолжают возводить свою "защитную линию". Говорят, что вроде бы жителям региона угрожает какая-то опасность.

Еженедельно строительство "мощной" так называемой "засечной линии" даже проверяет губернатор Гладков. Он и похвастался новыми фото. Об этом пишут росСМИ, информирует 24 канал.

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В Белгородской области напуганные россияне возводят "засечную линию"

Гладков похвастался строительством "засечной линии" из бетонных пирамидок и окопов в Белгородской области. Заявил, что работы по укрупнению области производятся в соответствии с ранее утвержденным графиком.

Кстати, недавно на пресс-конференции российский губернатор заявил, что регион готовится ко "всем возможным сценариям". Похоже, что паника в оккупантов только нарастает. Кстати, в области даже организовали так называемую "народную дружину". Российские добровольцы будут патрулировать улицы, тушить пожары и главное – "охранять инфраструктуру".

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На Белгородщине устанавливают пирамидки из бетона / Фото из телеграмм-каналов

На Белгородщине россияне в панике укрепляют рубежи / Фото из телеграмм-каналов

Кремль может готовить в Белгородской области операцию "под чужим флагом"