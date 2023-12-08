В Джанкое паника: оккупанты доставляют живую силу по новому маршруту
Источник:"Атеш"
Россия усилила меры безопасности в Джанкое, который стал центром сосредоточения живой силы и техники врага. Теперь новых окупантов доставляют необычным маршрутом.
Об этом сообщают представители партизанского движения "Атеш".
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"Наши агенты смогли узнать новый маршрут транспортировки живой силы вооруженных сил России в Джанкою", – говорится в сообщении.
Оккупантов везут в Калиновку
По словам партизан, военные прибывают на вокзал автотранспортом и поездами.
"Но после недавних ударов и больших потерь личного состава командование окупантов приказали уже не использовать аэродром и военный городок возле него для передержания солдат. Их везут в Калиновку", - рассказали в "Атеше".
В Крыму после ударов изменили способы транспортировки окупантов / Фото движения "Атеш"
По данным партизан, огромное количество военной полиции и сотрудников ФСБ ищут корректировщиков. Уточняют, что те "подняли большую панику, но все безрезультативно".
Что известно о ситуации в Джанкое
- 24 ноября в городе раздавались громкие звуки взрывов. Впоследствии оказалось, что в Джанкое были поражены воинские части российских захватчиков, ПВО, РЛС и личный состав интервентов.
- Также у россиян проблемы с мобилизованными, прибывающими в Крым. Зафиксировано несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. В город даже свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава окупантов.