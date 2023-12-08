В Джанкое паника: оккупанты доставляют живую силу по новому маршруту

Россия усилила меры безопасности в Джанкое, который стал центром сосредоточения живой силы и техники врага. Теперь новых окупантов доставляют необычным маршрутом.

Об этом сообщают представители партизанского движения "Атеш".

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"Наши агенты смогли узнать новый маршрут транспортировки живой силы вооруженных сил России в Джанкою", – говорится в сообщении.

Оккупантов везут в Калиновку

По словам партизан, военные прибывают на вокзал автотранспортом и поездами.

"Но после недавних ударов и больших потерь личного состава командование окупантов приказали уже не использовать аэродром и военный городок возле него для передержания солдат. Их везут в Калиновку", - рассказали в "Атеше".

В Крыму после ударов изменили способы транспортировки окупантов / Фото движения "Атеш"

По данным партизан, огромное количество военной полиции и сотрудников ФСБ ищут корректировщиков. Уточняют, что те "подняли большую панику, но все безрезультативно".

Что известно о ситуации в Джанкое