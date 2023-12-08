Про це повідомляють представники партизанського руху "Атеш".
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"Наші агенти змогли дізнатися про новий маршрут транспортування живої сили збройних сил Росії до Джанкої", – йдеться в повідомленні.
Окупантів везуть до Калинівки
За словами партизанів, військові прибувають на вокзал автотранспортом та потягами.
"Але після нещодавніх ударів і великих втрат особового складу, командування окупантів наказали вже не використовувати аеродром і військове містечко біля нього для перетримання солдатів. Їх везуть до Калинівки", – розповіли в "Атеш".
В Криму після ударів змінили способи транспортування окупантів / Фото руху "Атеш"
За даними партизанів, величезна кількість військової поліції та співробітників ФСБ шукають коригувальників. Уточнюють, що ті "підняли велику паніку, але все безрезультативно".
Що відомо про ситуацію в Джанкої
- 24 листопада у місті лунали гучні звуки вибухів. Згодом виявилось, що в Джанкої були уражені військові частини російських загарбників, а також ППО, РЛС та особовий склад інтервентів.
- Також у росіян проблеми з мобілізованими, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. До міста навіть звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.