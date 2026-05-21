Отстояли право на индивидуальные памятники: на сторону семей павших воинов встал Верховный Суд

На Микулинецком кладбище в Тернополе обустраивают "Пантеон Героев". Согласно этому проекту, надгробные памятники павших военных должны быть одинакового образца. Впрочем, не все родственники погибших воинов согласились на это. После нескольких лет судебной тяжбы на могилах разрешили установить индивидуальные памятники.

Соответствующее решение Верховного Суда было опубликовано в Едином государственном реестре.

Как возник конфликт из-за Пантеона Героев в Тернополе?

В общем иски в суд подали семьи трех погибших военнослужащих. Причиной судебной тяжбы стало препятствование предприятия СКП "Ритуальная служба" по установлению надгробий.

В октябре 2023 года родители одного из погибших – Виталия Стадника – начали обустраивать могилу своего сына и установили там гранитные плиты. Тогда СКП "Ритуальная служба" выдвинула семье требование демонтировать конструкции. Позже компания вместе с правоохранителями самостоятельно демонтировала плиты. Родители Виталия Стадника добились ареста могилы и подали иск против СКП "Ритуальная служба". В 2024 году к судебной борьбе за право установления индивидуальных надгробий в Тернополе присоединились семьи еще двух павших воинов – Виталия Коваля и Валерия Гинды.

Иски родственников погибших военных в Тернопольский горрайонный суд и Тернопольский апелляционный суд не удовлетворили.

Верховный Суд поддержал семьи павших военных

В апреле 2025 года родители Виталия Стадника подали кассационную жалобу в Верховный Суд. В июне и июле того же года похожие иски подали семьи Виталия Коваля и Валерия Гинды.

Суд частично удовлетворил требования всех трех истцов. Первой соответствующее решение получила семья Валерия Гинды. Верховный Суд вынес решение по делу в ноябре 2025 года. Позже был частично удовлетворен иск матери Виталия Коваля.

В апреле 2026 года Верховный Суд вынес решение по жалобе семьи Виталия Стадника. Судьи обязали предприятие "Ритуальная служба" Тернопольского горсовета не препятствовать родственникам в установлении памятника индивидуального заказа.

Какие еще скандалы, связанные с захоронениями военных, случались в Украине?

В августе 2025 года на Киевщине открыли Национальное военно-мемориальное кладбище. На это из государственного бюджета было выделено 515 миллионов гривен. Кладбище обустроили несмотря на протесты местных жителей из сел Гатное и Мархаловка, которые расположены вблизи мемориального комплекса. Тогда протестующие требовали перенести кладбище из-за того, что участок, по их мнению, был непригодным для этого. Они опасались возможного загрязнения почвы и подземных вод.