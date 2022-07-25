В Украине прекрасно уничтожает оккупантов Panzerhaubitze 2000: что известно об этой установке

В июне Украина получила 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 г. от Германии и Нидерландов. Эти САУ – быстрострельные и точные.

В ВСУ говорят, что западные САУ уже помогают уничтожать оккупантов на главных направлениях боевых действий. Как именно – можно увидеть в зрелищном видео

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У Panzerhaubitze 2000 – много преимуществ

Среди характеристик уже оценивших украинские военные Panzerhaubitze 2000 – быстрострельность, точность, эффективное использование боеприпасов. Также у САУ – минимальное время для поражения цели, обеспечивающее быстрый уход с боевой позиции.

Самоходная пушка-гаубица сконструирована на базе узлов и агрегатов танка Leopard-2. САУ имеет механизированную полуавтоматическую систему подзарядки. Боекомплект установки состоит из 60 снарядов.

Дальность стрельбы, если говорится о стандартном боеприпасе, –. Ствол пушки имеет длину 52 калибра. Также Panzerhaubitze 2000 имеет защиту от оружия массового поражения и предупреждения пожара.

Panzerhaubitze 2000 в работе / Смотрите впечатляющее видео:

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Какое оружие сейчас необходимо Украине: коротко

В Латвии считают, что Украине нужно еще больше современного оружия, чтобы остановить войну. Речь идет прежде всего о HIMARS.

Авиаэксперт Валерий Романенко подчеркнул, что украинская армия прежде всего нуждается в авиации – истребителях и радарах.

Аэроразведчик рассказал о дронах, которые очень помогают украинским военным и которых нужно больше. Это DJI Mavic 3 и Autel 640T. Именно на них просят сконцентрировать внимание волонтеров.

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