Похороны Папы Франциска посетило более 250 тысяч человек, –Ватикан

В субботу, 26 апреля, в Риме проходит церемония прощания с Папой Римским Франциском. На похороны понтифика пришли сотни тысяч людей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также В Ватикане проходят похороны Папы Римского: онлайн-трансляция

Что известно о церемонии прощания с Папой

По данным Ватикана, более 250 000 человек вышли оплакивать смерть Папы Франциска. Верующие заполнили площадь Святого Петра, а также улицу Виа делла Кончилиационе и прилегающие боковые улицы.

СМИ сообщают, что в Риме сейчас очень жарко. Несколько человек взяли с собой зонты, чтобы спрятаться от солнца, а часть ушла с площади на обочину в поисках тени. Бывают случаи, когда люди теряют сознание.

После завершения панихиды тело Папы Римского повезли по улицам, чтобы люди имели возможность в последний раз увидеть гроб Франциска перед тем, как его похоронят в римской базилике Святой Марии Великой.

Некоторые итальянские студенты провели ночь в спальных мешках в одной из соседних церквей, чтобы успеть занять места ближе к церемонии.

Заметим, похоронную службу по понтифику возглавил итальянский кардинал Джованни Баттиста Ре. 91-летний экс-чиновник Ватикана является церемониальным председателем Коллегии кардиналов. Джованни Баттиста Ре не входит в конклав из-за своего возраста, поэтому не сможет стать новым Папой.