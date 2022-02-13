Папа Римский Франциск снова возобновил молитвы за Украину. В своих посланиях Богу он просит ослабления напряжения вокруг Украины.

Во время проповеди на площади святого Петра 13 февраля понтифик призвал мировых лидеров к поиску мирного решения ситуации вокруг Украины.

Важно Россия пытается сорвать визит Папы Франциска, – посол Украины в Ватикане

Папа Римский назвал новости, которые поступают из Украины, очень тревожными.

Я полагаюсь на покровительство Девы Марии и совесть политических лидеров, на каждое усилие ради мира,

– сказал он.

Молитва проходила на фоне военного напряжения, которое создает Россия вдоль границ Украины. Ранее папа римский Франциск заявлял, что новое военное вторжение РФ в Украину было бы "безумием".

Папа Франциск провел безмолвную молитву за мир в Украине: смотрите видео

Угроза российского вторжения: главное

С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ прогнозировали начало российского вторжения на начало 2022 года, впоследствии его перенесли на начало февраля. Сейчас его прогнозируют 14 или 16 февраля.

Ситуация возле восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. Они активно поддерживают Украину, снабжая оружием и военной помощью.

Россия всячески отрицает свои агрессивные намерения, хотя кремлевские пропагандисты с экранов откровенно говорят о возможности ввода войск на нашу территорию.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать, ведь "риски не стали больше".

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