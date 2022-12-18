Папа Франциск в 2013 году подписал заявление об увольнении с поста: когда она вступит в силу
Источник:Reuters
Папа Франциск, которому в субботу исполнилось 86 лет, после своего избрания в 2013 году подписал заявление об уходе. Она будет использована, если серьезные и постоянные проблемы со здоровьем сделают невозможным выполнение его обязанностей.
Папа Франциск уже написал заявление об отставке
Понтифик впервые публично рассказал об этом. Сейчас его состояние хорошее, кроме болезни колена.
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Франциск сказал, что передал письмо тогдашнему госсекретарю Ватикана кардиналу Тарчизио Бертоне, которое оставалось в должности со времен предыдущего папства Бенедикта XVI около 6 месяцев после избрания Франциска 13 марта 2013 года.
Папа Римский часто говорил, что уйдет в отставку, если здоровье помешает ему руководить Римско-католической церковью, насчитывающей 1,3 миллиарда членов.
Я уже подписал свое заявление об отставке. Тарчизио Бертон был госсекретарем. Я подписал ее и сказал ему: в случае препятствия по медицинским причинам или любой другой, вот моя отставка,
– цитируют Франциска.
Он также предположил, что Папа Павел VI (1963–1978) и Папа Пий XII (1939–1958) подписывали подобные заявления об отставке, однако оба они умерли во время пребывания в должности.
Заявления Папы Римского по поводу войны в Украине: последние новости
- В своем предварительном заявлении, которое Понтифик сделал 7 декабря, он сравнил действия России с нацистской Германией, когда немцы сознательно уничтожали евреев По словам Папы, сейчас история повторяется.
- Также Папа Римский предложил посредничество Ватикана в переговорах между Украиной и Россией.
- Ватикан не оставляет попыток примирить Украину и Россию – жертву и палача, чтобы "все жили в мире". Именно с этой целью Папа и предложил переговоры между сторонами его территории.
- Также Папа Римский Франциск не сдержал эмоции и заплакал во время своей молитвы о мире в Украине. Голос понтифика начал дрожать, когда он вспомнил о страданиях украинцев, он не мог продлить молитву около 30 секунд.
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Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в Ватикане заявил, что Папа Римский должен возложить ответственность прямо на Россию за разжигание войны против Украины