Папа Франциск в 2013 году подписал заявление об увольнении с поста: когда она вступит в силу

Папа Франциск, которому в субботу исполнилось 86 лет, после своего избрания в 2013 году подписал заявление об уходе. Она будет использована, если серьезные и постоянные проблемы со здоровьем сделают невозможным выполнение его обязанностей.

Папа Франциск уже написал заявление об отставке

Понтифик впервые публично рассказал об этом. Сейчас его состояние хорошее, кроме болезни колена.

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Франциск сказал, что передал письмо тогдашнему госсекретарю Ватикана кардиналу Тарчизио Бертоне, которое оставалось в должности со времен предыдущего папства Бенедикта XVI около 6 месяцев после избрания Франциска 13 марта 2013 года.

Папа Римский часто говорил, что уйдет в отставку, если здоровье помешает ему руководить Римско-католической церковью, насчитывающей 1,3 миллиарда членов.

Я уже подписал свое заявление об отставке. Тарчизио Бертон был госсекретарем. Я подписал ее и сказал ему: в случае препятствия по медицинским причинам или любой другой, вот моя отставка,

– цитируют Франциска.