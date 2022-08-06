Папа Франциск встретился с соратником кирилла: о чем договаривались

В следующем месяце у Папы Римского запланирована встреча с патриархом кириллом. Перед ней глава Католической церкви пообщался с митрополитом антонием, соратником гундяева.

Напомним, что патриарх Кирилл всячески поддерживает военную агрессию россии против Украины. Но это не помешало Папе Римскому планировать встречу с ним на следующий месяц. Что касается общения с антонием, то информации о нем крайне мало.

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Аудиенция была приватной

Прежде всего, следует отметить, что митрополита антония Ватикан записал в список официальных встреч главы Католической церкви. В то же время, деталей частной аудиенции там решили не озвучивать.

В то же время какая-то информация поступила от отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Напомним, что это учреждение возглавляет митрополит антоний. В ведомстве сделали акцент на том, что разговор между Папой Римским и Антонием велся на итальянском языке.

Что же касается тем обсуждения, то поднимались "многочисленные вопросы, стоящие в порядке православно-католических отношений". Речь идет в частности и о политических процессах, которые сейчас происходят по всему миру.

Папа Римский хочет сначала посетить москву

В прошлом месяце Папа Римский дал интервью. В нем Франциск отметил то, что планирует посетить Киев. Сделать это он хочет по своему возвращению из Канады, запланированному на 30 июля. Впрочем, глава Католической церкви сначала хотел бы прибыть в москву. Это, по его мнению, должно помочь миру.

Напомним, что Папа Римский прибудет в столицу Казахстана Нур-Султан. Там с 13 по 15 сентября пройдет съезд религиозных лидеров, в котором Франциск примет участие. И именно там, выразил надежду, он будет иметь возможность пообщаться с патриархом Кириллом.

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