Папа и патриарх Кирилл могут встретиться в Казахстане, – посол Украины в Ватикане

Папа Римский Франциск собирается посетить Москву и Киев. Также есть вероятность, что он встретится с московским патриархом Кириллом, который оправдывает зверства россиян.

Встреча может состояться в Казахстане. Последний раз они виделись в 2016 году на Кубе. Об этом 24 каналу рассказал Андрей Юраш – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ватикане.

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"Они готовы были в этом году встречаться в Ливане – на нейтральной территории. Сейчас идет большое обсуждение, почему мы пытаемся предотвратить встречу Папы и патриарха Кирилла в Казахстане в сентябре 2022 года", – сказал посол.

Московский священнослужитель принял приглашение от страны принять участие в традиционной встрече религиозных лидеров.

Россияне боятся пригласить Папу

По его словам, для россиян в целом и русской церкви контакт с Папой – это лишь инструмент использовать Святой престол лишь в целях своей внешней репрезентации и внешней политики.

Вместе с тем они боятся пригласить Папу в Россию. Для этого еще с начала 1990-х годов придумывали множество причин.

Визит Папы непосредственно в Россию для них – это чрезвычайно критическая ситуация. В смысле позиции русской церкви,

– подчеркнул Юраш.

Он пояснил, их церковь как инструмент политики и влияния российского государства на все внешние моменты, связанные с представлением государства, может создать определенный дискомфорт. Поэтому они не допускают равнозначных отношений.

Кирилл оправдывает убийц

5 июня Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров начать настоящие переговоры по российско-украинской войне и не вести человечество к уничтожению. Однако фамилию президента Путина, отдавшего приказ начать войну, Папа не вспомнил.

Московский патриарх Кирилл не перестает оправдывать массовые убийства украинцев. Он заявил, что оккупанты защищают Россию.

По словам священника страны-террориста, захватчиками движет внутреннее моральное чувство. Его основой является православная вера.

Санкции для Кирилла

Великобритания наложила ограничения для патриарха Кирилла. В русской церкви называют это попытками запугать их патриарха или заставить его отказаться от своих слов. Подчеркнули, что Кирилл этого не сделает, а все попытки являются абсурдными и не имеют перспектив.