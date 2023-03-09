Он знал: новые детали расследования роли Папы Иоанна Павла II в покрывании педофилии

Журналисты-расследователи из TVN24 утверждают, что Папа Иоанн Павел в 1960-х – 1970-х годах покрывал подофилов. Тогда он еще был известен как краковский архиепископ Кароль Войтыла.

Журналист Марцин Гутовский заявил, что работал над материалом 2,5 года. Выводы расследования сделали на основе рассекреченных документов коммунистических спецслужб и материала по разговорам с участниками и свидетелями событий более 50-летней давности.

Обратите внимание Прикрывался кружком: в Виннице поймали педофила, который развращал школьниц

Войтыло сознательно покрывал сексуальные преступления против детей

Расследователь Гутовский подчеркнул, что на протяжении 1960-х – 1970-х Войтыло скрывал информацию о сексуальных преступлениях, которые против детей совершали священники его епархии. Вместо канонических наказаний Войтыло переводил их в новые приходы или помогал уехать за границу.

Расследование основывается на нескольких аналогичных случаях. В то же время церковные архивы закрыты. Автор предполагает, что смог узнать только небольшую часть таких примеров.

В частности, известная история Болеслава Садуся – хорошего знакомого Войтылы. Будущий Папа Иоанн Павел II направил письмо венскому епископу – просил его принять Садуся в свою епархию.

Истинную причину перемен в жизни Садуся не озвучивали. В то же время, в рассекреченных актах коммунистических спецслужб говорится, что он часто менял места работы – раз в 1,5 года. Причина – Садусь приставал к мальчикам. Краков знает случаи, когда ему прямо на улице угрожали разъяренные матери.

Собеседник расследователя рассказал, как летом 1973 года лично доложил Войтыле о сексуальных преступлениях Евгениуша Сургента – священника краковской епархии. Правда, в том же году его осудили за педофилию.

Также Польшу всколыхнула история Юзефа Лоранца – священника одного из сельских приходов краковской епархии. Он развращал 6 – 11-летних учениц младших классов начальной школы на уроках религии. В конце концов священником заинтересовались правоохранители.

За педофилию его приговорили к 2 годам. Но через некоторое время ему уже позволили вернуться к служению.

Что говорит Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий – премьер-министр Польши – подчеркнул: доказательств того, что Папа Иоанн Павел II покрывал педофилов или нет, или они – очень сомнительны. Моравецкий подчеркнул, что сегодня война идет не только за восточной границей Польши. В стране пытаются начать цивилизационную войну.

Поляки нуждаются в авторитете Папы Иоанна Павла II, его подсказках и мнении.